Vaticano ordena que tradicionalistas desistam de nomear bispos

O Vaticano instou, nesta quinta-feira (12), representantes de uma comunidade católica tradicionalista a se absterem de ordenar novos bispos por conta própria, sob ameaça de serem considerados cismáticos. Em 2 de fevereiro, a Fraternidade de São Pio X, sediada na Suíça, anunciou sua intenção de proceder a consagrações episcopais em 1º de julho, justificando que havia solicitado uma audiência com o papa em agosto e que recentemente recebeu uma resposta considerada insatisfatória.

Nesta quinta-feira, representantes da Fraternidade se reuniram com o cardeal Víctor Manuel Fernández, Prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé e guardião do dogma católico, e ambas as partes examinaram uma série de documentos, segundo um comunicado emitido pelo Dicastério após a reunião.