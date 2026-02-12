Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vaticano ordena que tradicionalistas desistam de nomear bispos

Vaticano ordena que tradicionalistas desistam de nomear bispos

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Vaticano instou, nesta quinta-feira (12), representantes de uma comunidade católica tradicionalista a se absterem de ordenar novos bispos por conta própria, sob ameaça de serem considerados cismáticos. 

Em 2 de fevereiro, a Fraternidade de São Pio X, sediada na Suíça, anunciou sua intenção de proceder a consagrações episcopais em 1º de julho, justificando que havia solicitado uma audiência com o papa em agosto e que recentemente recebeu uma resposta considerada insatisfatória. 

Nesta quinta-feira, representantes da Fraternidade se reuniram com o cardeal Víctor Manuel Fernández, Prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé e guardião do dogma católico, e ambas as partes examinaram uma série de documentos, segundo um comunicado emitido pelo Dicastério após a reunião. 

O cardeal argentino lembrou que "a ordenação de bispos sem o mandato do Santo Padre", o papa Leão XIV, "implicaria uma ruptura decisiva na comunidade eclesial (cisma) com graves consequências para a fraternidade como um todo". 

"A possibilidade de continuar o diálogo iniciado hoje pressupõe que a Fraternidade suspenda sua decisão sobre as ordenações episcopais anunciadas", acrescentou o comunicado. 

O superior da Fraternidade, padre Davide Pagliarani, indicou que apresentará a proposta ao conselho e dará sua resposta ao dicastério, acrescentou o Vaticano.

ljm/cg/vk/mb/avl/yr/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar