Ucraniano do skeleton recorre contra desclassificação olímpica no TAS

O atleta ucraniano do skeleton Vladislav Heraskevich, desclassificado dos Jogos Olímpicos de Milão-Cortina nesta quinta-feira (12) por querer usar um capacete com fotos de atletas compatriotas que morreram no conflito com a Rússia, entrou com um recurso no Tribunal Arbitral do Esporte (TAS). "O recurso é contra a decisão dos juízes da IBSF [Federação Internacional de Bobsleigh e Skeleton] em relação à intenção de Heraskevich de usar um capacete na competição com retratos de atletas ucranianos que perderam a vida na guerra, o que foi considerado incompatível com a Carta Olímpica", informou o TAS em um comunicado.

Heraskevich apresentou seu recurso na câmara ad hoc que o TAS forma em cada edição dos Jogos para decidir rapidamente sobre os litígios olímpicos.

O caso será examinado na sexta-feira (13) e a decisão, "a princípio", deverá ser tomada no mesmo dia, informou o tribunal esportivo à AFP. Vladislav Heraskevych, porta-bandeira da Ucrânia na cerimônia de abertura dos Jogos de Milão-Cortina, tinha chances reais de medalha depois de terminar em quarto lugar no Campeonato Mundial de skeleton do ano passado. Em seu recurso, o atleta de 27 anos afirma que a exclusão é "desproporcional, não se baseia em uma violação técnica ou de segurança e causa danos esportivos irreparáveis" a ele, segundo o tribunal.