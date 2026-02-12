Trump sobre Irã: acho que um acordo poderá ser fechado no próximo mês

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira, 12, que acredita que um acordo poderá ser fechado no próximo mês com o Irã.

Respondendo perguntas de repórteres na Casa Branca, Trump disse que será difícil para o país persa se eles não quiserem negociar. "Será muito traumático para o Irã se eles não chegarem a um acordo. O acordo depende, em última instância, de mim", acrescentou, ponderando que irá conversar com Teerã "pelo tempo que eu quiser".