Trump sobre Irã: acho que um acordo poderá ser fechado no próximo mês

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira, 12, que acredita que um acordo poderá ser fechado no próximo mês com o Irã.

Respondendo perguntas de repórteres na Casa Branca, Trump disse que será difícil para o país persa se eles não quiserem negociar. "Será muito traumático para o Irã se eles não chegarem a um acordo. O acordo depende, em última instância, de mim", acrescentou, ponderando que irá conversar com Teerã "pelo tempo que eu quiser".

Sobre a China, o presidente americano confirmou que irá para Pequim no começo de abril e que o presidente chinês, Xi Jinping, foi convidado a visitar a Casa Branca no fim do ano.

"Nossa relação com a China está muito boa no momento", enfatizou.

