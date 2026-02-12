Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump ordena que Pentágono compre eletricidade de centrais de carvão

Trump ordena que Pentágono compre eletricidade de centrais de carvão

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O presidente americano, Donald Trump, ordenou nesta quarta-feira (11) que o Pentágono compre eletricidade de centrais térmicas de carvão, em uma nova tentativa de relançar uma indústria em declínio, que contribui de forma significativa para o aquecimento global.

Trump assinou o decreto durante uma cerimônia na Casa Branca, rodeado de mineradores. O texto instrui o Pentágono a assinar acordos de longo prazo para o fornecimento de eletricidade gerada a partir do carvão, "a fim de garantir que instalações militares e os locais essenciais da defesa contem com um fornecimento ininterrupto", segundo o Executivo americano.

O governo Trump é um opositor ferrenho das energias renováveis, particularmente a eólica, que considera pouco confiáveis. O carvão é "essencial para a segurança nacional", afirmou o presidente, durante a cerimônia.

A produção de carvão diminuiu consideravelmente nos Estados Unidos nos últimos 15 anos, à medida que essa fonte de energia foi progressivamente substituída por gás natural e energias renováveis, mais baratas e limpas.

dk/aha/mvl/ad/lb

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar