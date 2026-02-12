Trump ameaça Irã com consequências 'traumáticas' se acordo nuclear não for alcançado

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou, nesta quinta-feira (12), o Irã com consequências "muito traumáticas" caso não aceite um acordo ao fim das negociações com os Estados Unidos sobre seu programa nuclear. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, se reuniu na quarta-feira com Trump em Washington, em uma tentativa de pressioná-lo a adotar uma postura mais dura nas conversas com o Irã, especialmente para incluir o tema do arsenal de mísseis balísticos da República Islâmica nas negociações.

"Temos que chegar a um acordo, caso contrário vai ser muito traumático [...] Não quero que isso aconteça, mas temos que chegar a um acordo", disse Trump ao ser questionado nesta quinta sobre suas conversas com Netanyahu.

Mas os líderes de Israel e dos Estados Unidos aparentemente seguem em desacordo, e Trump afirmou após sua reunião que havia insistido para que as negociações continuassem. Ainda assim, o presidente republicano indicou que esperava um resultado das negociações "no próximo mês". E o primeiro-ministro israelense, em um vídeo compartilhado por seu gabinete, expressou "um ceticismo geral quanto à qualidade de qualquer acordo com o Irã".