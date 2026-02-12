Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Três migrantes mortos em naufrágio na Turquia

Autor AFP
Tipo Notícia

Três pessoas morreram e quatro estão desaparecidas após o naufrágio, nesta quinta-feira (12), de uma embarcação de migrantes no Mar Egeu, na costa da Turquia, anunciou a Guarda Costeira do país.

Trinta e oito passageiros do bote inflável, que começou a naufragar antes do amanhecer perto do distrito de Foça, ao norte da cidade Izmir, foram resgatados.

As praias do distrito de Foça ficam a quase 30 quilômetros da ilha grega de Lesbos.

"As operações de busca continuam para encontrar os quatro migrantes em situação irregular que estão desaparecidos", afirmou a Guarda Costeira, que mobilizou vários navios e helicópteros.

