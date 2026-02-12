Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Thomas Tuchel renova contrato com seleção inglesa até Eurocopa 2028

Autor AFP
Tipo Notícia

O técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, estendeu o seu contrato com os 'Three Lions' para até a Eurocopa de 2028, que acontecerá no Reino Unido e na Irlanda, anunciou a Federação Inglesa de Futebol (FA) nesta quinta-feira (12).

O alemão, de 52 anos, contratado em outubro de 2024, havia se comprometido inicialmente até o final da Copa do Mundo de 2026, na qual buscará dar à Inglaterra o seu primeiro troféu desde o Mundial de 1966.

Com Tuchel, os vice-campeões da Europa venceram os oito jogos de classificação sem sofrer um único gol. 

"Estou muito feliz e orgulhoso por prolongar a minha etapa com a Inglaterra", disse o ex-treinador do Chelsea, Paris Saint-Germain, Bayern Munique e Borussia Dortmund. 

"Não é segredo para ninguém que tenho aproveitado cada minuto até agora trabalhando com meus jogadores e a minha equipe técnica, e mal posso esperar para levá-los à Copa do Mundo. É uma oportunidade incrível e vamos fazer tudo o que pudermos para deixar o país orgulhoso", acrescentou. 

A FA afirmou que o novo acordo com Tuchel proporcionará "clareza e máxima concentração" para o Mundial.

Antes da competição que acontecerá nos Estados Unidos, México e Canadá (11 de junho a 19 de julho), a seleção inglesa se concentrará no sul da Flórida e, durante o torneio, terá sua base em Kansas City.

Na primeira fase, enfrentará Croácia, Gana e Panamá, em Dallas, Boston e Nova York.

Antes da competição, disputará amistosos contra Nova Zelândia e Costa Rica, respetivamente em 6 e 10 de junho, em locais a definir.

Na data Fifa de março, a Inglaterra jogará em Wembley contra Uruguai e Japão.

