Thomas Partey, ex-Arsenal, recebe nova acusação de estupro

O volante Thomas Partey, ex-Arsenal e atualmente no Villarreal, processado na Inglaterra por estupro e agressão sexual a três mulheres, recebeu mais uma acusação de uma suposta quarta vítima.

O jogador ganês de 32 anos terá que comparecer ao tribunal de primeira instância de Westminster no dia 13 de março para responder a esta nova denúncia, referente a um incidente que teria ocorrido em 2020 e que foi relatado em agosto de 2025.