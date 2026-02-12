Tempestade deixa um morto e cerca de 900 mil casas sem luz na França

Uma pessoa morreu e cerca de 900 mil casas ficaram sem energia no sul da França devido à tempestade Nils, que provocou alertas vermelhos para enchentes, ventos fortes e deslizamentos de terra, informaram as autoridades nesta quinta-feira (12). Um caminhoneiro morreu na noite de quarta-feira após ser atingido por um galho de árvore que caiu perto de Dax, no sudoeste da França, onde as rajadas de vento ultrapassaram 160 km/h durante a madrugada, informou a Prefeitura.

Segundo o jornal Sud-Ouest, que noticiou o acidente, inúmeras árvores e linhas de energia caíram na região, e os bombeiros atenderam a mais de 200 ocorrências nas primeiras horas do dia.