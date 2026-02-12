Senador democrata na mira de Trump tem vitória jurídica

Um juiz americano bloqueou temporariamente nesta quinta-feira (12) o processo iniciado pelo Pentágono para sancionar o senador democrata Mark Kelly por um vídeo no qual ele e outros legisladores instavam o pessoal militar e de inteligência a se recusar a obedecer "ordens ilegais". Isso representa um novo revés para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que qualificou o vídeo como "sedicioso" e "passível de pena de morte". Um grande júri federal já rejeitou nesta semana pedidos de acusação formal contra os legisladores.

Nesta quinta-feira, o juiz Richard Leon decidiu sobre um recurso que Kelly — que também é ex-piloto da Marinha dos Estados Unidos e ex-astronauta — apresentou em janeiro contra o procedimento iniciado pelo Pentágono para puni-lo.

"Os réus pisotearam as liberdades da Primeira Emenda do senador Kelly [que protege a liberdade de expressão] e ameaçaram as garantias constitucionais de milhões de militares aposentados", afirmou Leon em sua decisão. Segundo o magistrado, o pedido de Kelly tem probabilidade de êxito no mérito. O chefe do Pentágono, Pete Hegseth, um dos réus na ação, advertiu na rede X que a decisão será apelada "imediatamente".

Kelly comemorou a decisão e afirmou na rede X que o juiz "deixou claro que Pete Hegseth violou a Constituição quando tentou me punir por algo que eu disse". Esse veterano condecorado havia pedido ao tribunal que declarasse "ilegais e inconstitucionais" uma carta de censura incorporada ao seu prontuário, assim como as tentativas de potencialmente reduzir seu posto militar e, consequentemente, sua aposentadoria. A ação judicial — que também menciona o Departamento de Defesa, o secretário da Marinha, John Phelan, e o departamento que ele dirige — sustentava que suas ações "violam numerosas garantias constitucionais e não têm qualquer base legal".