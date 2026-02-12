Samsung inicia produção em massa de chips de memória de IA de última geração

O grupo sul-coreano Samsung Electronics anunciou nesta quinta-feira (12) que iniciou a produção em larga escala de um chip de memória de última geração para impulsionar a inteligência artificial (IA), que a empresa chamou de avanço "líder na indústria". Os chips HBM4 de alta largura de banda são um componente crucial para os centros de dados de IA. A americana Nvidia, a empresa de maior valor do mundo, deve ser uma das principais clientes da Samsung.

A empresa sul-coreana destacou que iniciou "a produção em massa do HBM4, líder na indústria", e que já enviou produtos aos seus clientes.

"Esta conquista representa uma novidade no setor e nos garante uma posição de liderança antecipada no mercado de HBM4", afirmou em um comunicado. A corrida mundial para construir centros de dados de IA disparou os pedidos de microchips de memória avançados. Os dois gigantes sul-coreanos que desenvolvem os componentes, SK hynix e Samsung, competiram para iniciar a produção de HBM4.