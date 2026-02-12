Rússia evacua cidade após ataque com mísseis contra instalação militar

A Rússia informou nesta quinta-feira (12) que impediu um ataque com mísseis na região de Volgogrado, mas que os destroços provocaram um incêndio em uma instalação militar, o que motivou a ordem para evacuar uma localidade próxima. "As unidades de defesa aérea do Ministério da Defesa russo repeliram um ataque com mísseis na região de Volgogrado", publicou o governador regional, Andrey Bocharov, na plataforma de mensagens Telegram.

"A queda de destroços provocou um incêndio no terreno de uma instalação do Ministério da Defesa perto da localidade de Kotluban", acrescentou, sem revelar mais detalhes.

As autoridades não relataram vítimas, mas anunciaram ordens de evacuação em Kotluban "para garantir a segurança dos civis diante da ameaça de detonação durante o controle do incêndio". Mais ao norte, na região russa de Tambov, o governador Yevgeni Pervishov disse que estudantes universitários precisaram ser realojados depois que um ataque com drones ucranianos provocou um incêndio. "O incêndio foi controlado. Não houve feridos", disse.