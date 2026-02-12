Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Rússia confirma bloqueio do WhatsApp por 'relutância' a cumprir a lei

O governo da Rússia confirmou nesta quinta-feira (12) o bloqueio da operação do sistema de mensagens criptografadas WhatsApp devido à "relutância" da plataforma em adequar-se à legislação vigente na Rússia.

"A decisão foi de fato tomada e implementada", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov. Ele acrescentou que a determinação foi motivada pela "relutância do WhatsApp em cumprir as normas e a legislação russa".

