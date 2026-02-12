Relações dos EUA com Venezuela sob gestão de Delcy Rodríguez são 'extraordinárias', diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que as relações entre a Venezuela e o país têm sido, para dizer o mínimo, "extraordinárias".

"Estamos lidando muito bem com a presidente Delcy Rodríguez e seus representantes. O petróleo está começando a fluir e grandes quantias de dinheiro, não vistas há muitos anos, em breve ajudarão muito o povo da Venezuela", disse Trump em registro no Truth Social.