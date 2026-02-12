Raheem Sterling assina com o Feyenoord até o final da temporada

O atacante inglês Raheem Sterling é o novo reforço do Feyenoord, com quem assinou contrato até o final da atual temporada, informou o clube holandês nesta quinta-feira (12). O jogador de 31 anos, que tem 82 jogos pela seleção inglesa (o último em 2022), estava livre no mercado desde o final de janeiro, quando chegou a um acordo com o Chelsea para deixar o clube.

"Tenho certeza de que o Feyenoord é um lugar onde posso ser feliz e me firmar como uma peça importante da equipe. Jogar no exterior é um desafio totalmente novo para mim, um desafio que estou pronto para enfrentar", disse Sterling, citado no comunicado do clube de Roterdã.