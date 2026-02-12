Projeções apontam vitória do Partido Nacionalista nas eleições de Bangladesh
O Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP, na sigla em inglês), liderado por Tarique Rahman, caminha para uma vitória contundente nas primeiras eleições realizadas desde o violento levante popular de 2024, projetaram emissoras de televisão locais nesta sexta-feira (13, data local).
Às 23h30 GMT de quinta-feira (20h30 em Brasília), os canais de televisão estimavam que o BNP havia superado o limite de 150 cadeiras para garantir maioria no Parlamento.
As emissoras Jamuna e Somoy informaram que o BNP conseguiria 197 assentos.
Por sua vez, a coalizão islamista rival liderada por Jamaat-e-Islami obteria 63 cadeiras, segundo as projeções, o que representa um grande salto em comparação com seus resultados anteriores, mas ainda muito distante da vitória absoluta que prometeu.
Os resultados não são oficiais e a apuração continua em 299 dos 300 distritos habilitados.
O governante interino do país, Muhammad Yunus, que renunciará ao cargo após as eleições, destacou anteriormente, em mensagem à nação, a importância desta votação.
Yunus, de 85 anos e laureado com o Nobel da Paz, governa este país do sul da Ásia desde o fim do governo de 15 anos de Sheikh Hasina, em agosto de 2024.
Protagonistas dos distúrbios do verão boreal de 2024, os jovens -- as pessoas de 18 a 37 anos representam 44% do eleitorado -- esperam mudanças profundas em um país com a economia estagnada e minado pela corrupção.
Hasina, de 78 anos, foi condenada à morte 'in absentia' por crimes contra a humanidade pela repressão violenta das manifestações em seus últimos meses no poder. Atualmente, ela permanece na Índia.
