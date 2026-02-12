Projeções apontam vitória do Partido Nacionalista nas eleições de Bangladesh

O Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP, na sigla em inglês), liderado por Tarique Rahman, caminha para uma vitória contundente nas primeiras eleições realizadas desde o violento levante popular de 2024, projetaram emissoras de televisão locais nesta sexta-feira (13, data local). Às 23h30 GMT de quinta-feira (20h30 em Brasília), os canais de televisão estimavam que o BNP havia superado o limite de 150 cadeiras para garantir maioria no Parlamento.

As emissoras Jamuna e Somoy informaram que o BNP conseguiria 197 assentos.

Por sua vez, a coalizão islamista rival liderada por Jamaat-e-Islami obteria 63 cadeiras, segundo as projeções, o que representa um grande salto em comparação com seus resultados anteriores, mas ainda muito distante da vitória absoluta que prometeu. Os resultados não são oficiais e a apuração continua em 299 dos 300 distritos habilitados. O governante interino do país, Muhammad Yunus, que renunciará ao cargo após as eleições, destacou anteriormente, em mensagem à nação, a importância desta votação.