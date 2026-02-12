Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Projeções apontam vitória do Partido Nacionalista nas eleições de Bangladesh

Autor AFP
Tipo Notícia

O Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP, na sigla em inglês), liderado por Tarique Rahman, caminha para uma vitória contundente nas primeiras eleições realizadas desde o violento levante popular de 2024, projetaram emissoras de televisão locais nesta sexta-feira (13, data local).

Às 23h30 GMT de quinta-feira (20h30 em Brasília), os canais de televisão estimavam que o BNP havia superado o limite de 150 cadeiras para garantir maioria no Parlamento.

As emissoras Jamuna e Somoy informaram que o BNP conseguiria 197 assentos.

Por sua vez, a coalizão islamista rival liderada por Jamaat-e-Islami obteria 63 cadeiras, segundo as projeções, o que representa um grande salto em comparação com seus resultados anteriores, mas ainda muito distante da vitória absoluta que prometeu.

Os resultados não são oficiais e a apuração continua em 299 dos 300 distritos habilitados.

O governante interino do país, Muhammad Yunus, que renunciará ao cargo após as eleições, destacou anteriormente, em mensagem à nação, a importância desta votação.

Yunus, de 85 anos e laureado com o Nobel da Paz, governa este país do sul da Ásia desde o fim do governo de 15 anos de Sheikh Hasina, em agosto de 2024.

Protagonistas dos distúrbios do verão boreal de 2024, os jovens -- as pessoas de 18 a 37 anos representam 44% do eleitorado -- esperam mudanças profundas em um país com a economia estagnada e minado pela corrupção.

Hasina, de 78 anos, foi condenada à morte 'in absentia' por crimes contra a humanidade pela repressão violenta das manifestações em seus últimos meses no poder. Atualmente, ela permanece na Índia.

