Processo de Trump contra BBC por US$ 10 bilhões será julgado em fevereiro de 2027

Um juiz federal da Flórida agendou um julgamento para fevereiro de 2027 para analisar o processo movido por Donald Trump contra a BBC, no qual ele busca uma indenização de US$ 10 bilhões (R$ 51,8 bilhões) por difamação. 

O presidente processou a emissora britânica depois que esta exibiu, às vésperas da eleição presidencial de 2024, trechos de um discurso proferido por ele em 6 de janeiro de 2021, editados de forma a parecerem incitar explicitamente seus apoiadores a atacar o Capitólio em Washington.

