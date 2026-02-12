Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Preço dos ingressos para Copa do Mundo 2026 dispara no site de revenda da Fifa

Autor Cyril JULIEN
Tipo Notícia

Os preços dos ingressos para a Copa do Mundo de 2026 dispararam no site oficial de revenda disponibilizado pela Fifa, embora a maioria das entradas só tenha sido distribuída recentemente, após a fase de vendas encerrada em janeiro.

No site de revenda e troca, um assento de Categoria 3 (o segmento mais alto das arquibancadas) para a partida de abertura entre México e África do Sul, em 11 de junho na Cidade do México, era oferecido na quarta-feira (11) por US$ 5.324 (R$ 27.594, na cotação do dia), em comparação ao preço original de US$ 895 (R$ 4.275). 

Para o jogo França-Senegal, em 16 de junho em East Rutherford, Nova Jersey, o site oferece ingressos por um preço cinco vezes superior ao original, passando de US$ 219 (R$ 1.135) para US$ 1.000 (R$ 5.183).

Por um pouco mais de US$ 1.380 (R$ 7.153), os torcedores podem adquirir um assento de Categoria 1, mais perto do campo, que originalmente custava US$ 620 (R$ 3.213). 

E para ver de uma posição privilegiada a partida entre Brasil e Marrocos, em 13 de junho, é preciso desembolsar US$ 1.725 (R$ 8.941), mais de sete vezes acima do seu valor original. 

A final de 19 de julho, um ingresso de categoria 1, com preço inicial de US$ 7.875 (R$ 40.816), agora é oferecido por quase US$ 20.000 (R$ 103.660). 

No entanto, há ofertas: um ingresso para Áustria-Jordânia, que originalmente custa US$ 620 (R$ 3.213), está sendo revendido por US$ 552 (R$ 2.861).

- Preços "exorbitantes" -

"Estes preços exorbitantes, infelizmente, não me surpreendem. Eles refletem o que sabemos e contra o que lutamos: muita gente compra para revender", comenta Guillaume Auprêtre, porta-voz dos Irrésistibles Français, a principal torcida organizada da seleção francesa.

"No fim, quem é que paga o pato? Os torcedores apaixonados que se deparam com ofertas exorbitantes", acrescenta, afirmando que, apesar dos valores elevados, muitos bilhetes estão sendo comprados. 

Embora a troca de ingressos conte com o respaldo da Fifa, a entidade especifica em suas condições de venda que atua apenas como "facilitadora" e que o revendedor "determina o preço exibido de cada ingresso". 

O modelo de preços adotado para a Copa do Mundo da América do Norte "reflete as práticas existentes para grandes eventos esportivos e de entretenimento nos países anfitriões", explica em comunicado. 

O mercado de revenda não é regulado nos Estados Unidos nem no Canadá. No México, é proibida a revenda de ingressos com fins lucrativos, mas somente quando são comprados no México e em sua moeda, o peso.

Desde que as reservas foram abertas em setembro, a venda de ingressos tem sido um tema delicado da Copa do Mundo. A Fifa foi duramente criticada pelos preços exorbitantes, tanto para o público em geral quanto para as associações oficiais de torcedores. 

A entidade defendeu os preços das entradas, que atribuiu a uma demanda "exorbitante", segundo o presidente da Fifa, Gianni Infantino.

Uma última fase de vendas de abril até o fim da competição será organizada por ordem de chegada através de um sistema de preços variáveis, ou seja, que flutuam de acordo com a demanda e a disponibilidade para cada partida. 

Entretanto, a Fifa enfatiza que não aplica um modelo de preços dinâmicos, uma vez que os valores não são modificados automaticamente.

