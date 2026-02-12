Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Polícia realiza buscas na Comissão Europeia em investigação sobre venda de ativos imobiliários

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Tipo Notícia

A polícia revistou, nesta quinta-feira (12), as instalações da Comissão Europeia em Bruxelas no âmbito de uma investigação sobre uma operação imobiliária realizada em 2024 com o Estado belga, informou uma fonte próxima da investigação à AFP.

A Comissão confirmou que é alvo de investigações sobre a venda de 23 de seus edifícios ao Estado belga em 2024, e disse ter confiança de que "o processo foi conduzido com respeito às regras", segundo um porta-voz.

"A Comissão cooperará plenamente com a EPPO (sigla em inglês da Procuradoria Europeia) e com as autoridades belgas competentes (...), fornecendo todas as informações e a assistência necessárias para uma investigação profunda e independente", acrescentou este porta-voz do Executivo europeu.

As buscas foram realizadas na manhã desta quinta-feira pela polícia, segundo uma fonte próxima ao processo, o que confirma uma informação do Financial Times.

Por sua vez, a Procuradoria europeia se limitou a mencionar "a coleta de indícios de provas" no âmbito de uma investigação em andamento, em um comunicado.

Tendo em conta o avanço do teletrabalho desde a pandemia de covid-19, a Comissão Europeia anunciou, em 2024, sua intenção de reduzir até 2030 25% de sua área de escritórios.

Um acordo foi alcançado para vender ao Estado belga 23 edifícios destinados a serem transformados em habitações, empresas ou comércios.

Este projeto responde também ao desejo das autoridades belgas de transformar o bairro europeu de Bruxelas.

O valor da venda foi calculado, naquela época, em 900 milhões de euros (cerca de 5,7 bilhões de reais). Em abril de 2024, a Comissão e o Estado belga anunciaram conjuntamente "a conclusão do acordo" pelo qual a Sociedade Federal de Investimentos e Participações(SFPIM, braço financeiro do Estado federal) se tornaria proprietária destes edifícios antes de cedê-los a promotores. 

Criada oficialmente em 2012, a Procuradoria europeia é um órgão independente da UE encarregado de combater a fraude aos fundos da União e qualquer outra infração que atente contra os seus interesses financeiros (corrupção, lavagem de dinheiro, fraude transfronteiriça ao imposto IVA).

Esta instância supranacional está encarregada de investigar, processar e levar à justiça os autores de tais infrações.

