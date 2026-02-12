Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Polícia encontra dois bebês mortos em congelador na França

Polícia encontra dois bebês mortos em congelador na França

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A polícia francesa deteve uma mulher de cerca de 50 anos depois que dois bebês recém-nascidos foram encontrados mortos no congelador de uma casa no leste da França, informaram nesta quinta-feira (12) fontes próximas ao caso à AFP.

Segundo uma fonte, um homem alertou a polícia na terça-feira sobre a descoberta do corpo de um recém-nascido no congelador de sua residência na cidade de Aillevillers-et-Lyaumont.

Ao chegar ao local, a polícia encontrou o corpo de um segundo bebê.

As suspeitas recaíram rapidamente sobre a mãe, que havia deixado a casa sem aviso prévio. Ela foi presa na quarta-feira perto de Paris.

Ao que tudo indica, a mulher tem nove filhos de dois relacionamentos diferentes.

O prefeito de Aillevillers-et-Lyaumont, Jean-Claude Tramesel, disse estar chocado com a descoberta.

"É um vilarejo pequeno, de 1.500 habitantes. Sempre pensamos que essas coisas acontecem em outros lugares", afirmou à AFP. "Estamos atônitos", acrescentou.

Sobre o casal, Tramesel disse que "vivem no vilarejo há cerca de 20 anos, mas não trabalham aqui" e são muito reservados.

Em 2022, dois bebês recém-nascidos foram encontrados no congelador da casa de uma mulher no sul da França. Em 2015, cinco corpos foram localizados em um caso semelhante, no qual a mãe foi condenada a oito anos de prisão.

Outro caso que marcou a história judicial francesa foi o de Véronique Courjault, condenada a oito anos de prisão em 2009 por matar três de seus filhos recém-nascidos.

rr-mca-pau-as/cc/erl/mb/lm

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar