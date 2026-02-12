Otan reforça força no Ártico face a tensão sobre Groenlândia

Nova iniciativa coordenará a maior presença militar da aliança na região, incluindo exercícios conjuntos. Missão integra acordo para atenuar as tensões dentro da provocadas por falas de Trump sobre a Groenlândia.A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) afirmou nesta quarta-feira (11/02) que iniciou uma missão para fortalecer sua presença no Ártico, como parte de um acordo para atenuar as tensões dentro da aliança, provocadas pelo desejo do presidente americano, Donald Trump, de que os EUA adquiram a Groenlândia. A nova iniciativa, chamada Sentinela do Ártico, coordenará a maior presença militar dos aliados da aliança no Ártico e área circundante, incluindo exercícios como o "Arctic Endurance on Groenland" da Dinamarca. A missão "aproveitará a força da Otan para proteger nosso território e garantir que o Ártico e o Alto Norte permaneçam seguros", disse nesta quarta-feira o general da Força Aérea dos EUA e comandante supremo aliado da Otan na Europa, Alexus G. Grynkewich. A Sentinela do Ártico visa "salvaguardar seus membros e manter a estabilidade em uma das áreas mais importantes estrategicamente e ambientalmente desafiadoras do mundo", disse Grynkewich. Disputa com EUA O aumento da presença da Otan na Groenlândia foi sugerido por alguns aliados para amenizar a disputa sobre a ilha, na qual Trump chegou a ameaçar anexar a ilha administrada pela Dinamarca, justificando-se com o argumento de que a Rússia ou a China poderiam, caso contrário, tomá-la. Trump anunciou em janeiro, após uma reunião com o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, que havia sido elaborada uma estrutura para um futuro acordo sobre a Groenlândia e toda a região do Ártico. O acordo inclui garantir a segurança no Ártico por meio de ações conjuntas, particularmente as dos sete aliados árticos: EUA, Canadá, Dinamarca, Noruega, Suécia, Finlândia e Islândia. No âmbito da Sentinela do Ártico, as atividades dos aliados na região serão integradas em uma abordagem operacional única para fortalecer a presença da Otan, segundo um comunicado à imprensa. Isso inclui uma série de exercícios multidomínio planejados pela Dinamarca para aprimorar a capacidade da Otan de operar na região, assim como um próximo exercício norueguês, para o qual tropas de toda a aliança já começaram a chegar, afirmou o comunicado. Participação alemã e britânica As Forças Armadas Alemãs (Bundeswehr) planejam participar da Sentinela do Ártico com aeronaves de transporte Eurofighter e A400M, de acordo com informações obtidas pela agência de notícias alemã dpa. Anteriormente, o ministro da Defesa britânico, John Healey, afirmou que as Forças Armadas britânicas desempenharão um papel vital na missão Sentinela do Ártico. O governo britânico também afirmou que a Força Expedicionária Conjunta (JEF), liderada pelo Reino Unido, planeja uma grande atividade militar no Alto Norte, com centenas de militares a serem destacados na Islândia, nos Estreitos Dinamarqueses e na Noruega em um exercício previsto para setembro. A JEF é composta por Dinamarca, Estônia, Finlândia, Islândia, Letônia, Lituânia, Holanda, Noruega, Suécia e Reino Unido. A Groenlândia tem quatro quintos de sua área coberta por gelo e seis vezes o tamanho da Alemanha, mas possui apenas cerca de 57 mil habitantes. md/cn (DPA, Reuters)