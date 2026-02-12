Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Netanyahu afirma que Trump está criando as condições para um 'bom acordo' com Irã

Netanyahu afirma que Trump está criando as condições para um 'bom acordo' com Irã

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta quinta-feira (12) que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está criando as condições que poderiam levar a um "bom acordo" com o Irã, embora tenha se mostrado cético.

"Acredito que as condições que ele está criando, combinadas com o fato de que eles certamente entendem que cometeram um erro da última vez ao não chegarem a um acordo, podem criar as condições para um bom acordo", disse Netanyahu em Washington após se reunir com Trump na quarta-feira, segundo um comunicado de seu gabinete. 

"Não vou esconder que expressei um ceticismo geral quanto à qualidade de qualquer acordo com o Irã", continuou, enfatizando que qualquer pacto também deve abordar os mísseis balísticos iranianos e seu apoio a grupos armados regionais.

Tags

eua

