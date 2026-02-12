Naufrágio no Sudão deixa mais de 20 mortos

Ao menos 21 pessoas morreram quando um barco afundou no rio Nilo, no norte do Sudão, na noite de quarta-feira, anunciaram as autoridades locais em um comunicado nesta quinta-feira (12), acrescentando que 21 corpos foram recuperados, sem especificar a causa do acidente.

Segundo testemunhas entrevistadas pela AFP, o barco transportava 30 pessoas. De acordo com a Rede de Médicos Sudaneses (SDN), seis pessoas foram resgatadas.

"Esta terrível tragédia humanitária destaca, mais uma vez, a fragilidade do transporte fluvial e a falta de medidas básicas de segurança", lamentou a SDN no Facebook.

Desde 2023, o Sudão está imerso em um conflito entre o Exército oficial e as paramilitares Forças de Apoio Rápido (FAR), o que levou ao fechamento de estradas e à grave deterioração dos serviços públicos.

Muitos sudaneses dependem de pequenas embarcações conduzidas por particulares para se locomoverem pelo rio.