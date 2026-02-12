Na Tailândia, adolescente toma arma de policial, ataca estudantes e mata diretor

Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas após um adolescente de 17 anos realizar um ataque a tiros dentro de uma escola pública na Tailândia nesta quarta-feira, 11. O jovem tomou a arma de um policial que havia ido à unidade de ensino em resposta a um chamado para contê-lo. Após confronto com a polícia, o atirador, que manteve estudantes e professores reféns por cerca de duas horas, foi preso. O crime aconteceu na Escola Patong Prathankiriwat no final da tarde, pouco depois do encerramento das aulas. O diretor da escola, que ficou gravemente ferido durante o ataque, morreu em um hospital na madrugada desta quinta, 12.

Um estudante também foi atingido por disparos de arma de fogo, mas sobreviveu; outro aluno ficou ferido ao pular do prédio da escola para fugir do local.

O suspeito foi identificado por autoridades locais como um jovem com histórico de abuso de drogas e problemas de saúde mental. A polícia foi inicialmente chamada à escola para lidar com o rapaz que estava "causando distúrbios", mas ele atacou e roubou a arma de um policial antes dos oficiais conseguirem entrar na escola. As autoridades ainda investigam o motivo do ataque. Episódios de violência armada na Tailândia não são comuns. Apesar do país ter uma das maiores taxas de posse de armas e mortes relacionadas a armas de fogo na Ásia, tiroteios são raros no país.