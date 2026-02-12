Na Argentina, sindicatos protestam contra reforma trabalhista defendida por Milei

Milhares de trabalhadores mobilizados por sindicatos se reuniram em frente ao Congresso da Argentina na quarta-feira, 11. Os manifestantes bloquearam o trânsito e entraram em confronto com a polícia enquanto senadores debatiam uma reforma das leis trabalhistas considerada crucial para a agenda ultraliberal do presidente Javier Milei.

As forças de segurança dispararam canhões de água e balas de borracha contra os trabalhadores, que responderam com pedras, garrafas e coquetéis molotov. Ao menos 15 pessoas foram presas.