Na Argentina, sindicatos protestam contra reforma trabalhista defendida por Milei

Milhares de trabalhadores mobilizados por sindicatos se reuniram em frente ao Congresso da Argentina na quarta-feira, 11. Os manifestantes bloquearam o trânsito e entraram em confronto com a polícia enquanto senadores debatiam uma reforma das leis trabalhistas considerada crucial para a agenda ultraliberal do presidente Javier Milei.

As forças de segurança dispararam canhões de água e balas de borracha contra os trabalhadores, que responderam com pedras, garrafas e coquetéis molotov. Ao menos 15 pessoas foram presas.

Apoiadores das mudanças propostas por Milei dizem que as altas indenizações pagas a trabalhadores tornam quase impossível demitir funcionários, o que restringe a produtividade e amplia a informalidade. Fonte: Associated Press*.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Argentina

