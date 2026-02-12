MPF, ANPD e Senacon exigem que X adote medidas contra conteúdo sexual gerado com IA

O Ministério Público Federal (MPF), a Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) informaram na quarta-feira (11) que ordenaram à rede social X, do bilionário Elon Musk, que adote medidas imediatas para impedir a criação de imagens de caráter sexual geradas pelo Grok, seu assistente de inteligência artificial (IA). Vários países iniciaram processos legais contra a plataforma após a indignação internacional provocada pela ferramenta, que permite aos usuários pedir que pessoas reais apareçam nuas a partir de fotos ou vídeos.

O X deve implementar, "de forma imediata, medidas aptas a impedir a produção, a partir do Grok, de conteúdo sexualizado ou erotizado de crianças e adolescentes e de adultos que não expressaram consentimento", afirmaram o MPF, a ANPD e a Senacon.

As instituições apresentaram prazo de cinco dias à plataforma para cumprir a determinação, sob pena de multa e ações judiciais. Segundo as autoridades brasileiras, após um alerta no fim de janeiro, o X afirmou "ter removido milhares de publicações e suspendido centenas de contas por violação às suas políticas, além de declarar a adoção de medidas de segurança". Também afirmaram que a empresa não foi transparente em sua resposta.