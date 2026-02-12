Militar americano é declarado morto após cair de navio no Caribe

Um fuzileiro naval dos Estados Unidos designado para um navio de guerra no Caribe caiu no mar no início de fevereiro e foi declarado morto, informaram fontes militares nesta quinta-feira (12). Além disso, uma colisão entre dois barcos da flotilha naval americana mobilizada na região deixou dois feridos.

O governo de Donald Trump tem mobilizado, desde agosto de 2025, uma enorme força naval no Caribe, mas as baixas americanas durantes suas operações na região têm sido pouco comuns.

O fuzileiro naval —cabo de primeira classe Chukwuemeka Oforah, de 21 anos— supostamente caiu do "USS Iwo Jima" em 7 de fevereiro e foi declarado morto após "uma extensa operação de busca e resgate, 24 horas por dia, durante 72 horas", indicou o Corpo de Fuzileiros Navais em comunicado. Em um incidente à parte, o "USS Truxton" e o "USNS Supply" colidiram "durante um reabastecimento em alto-mar" na quarta-feira (11), informou o Comando Sul (SouthCom), responsável pelas forças americanas no Centro e América do Sul, em um comunicado sem especificar onde ocorreu a colisão. "Dois membros da equipe reportaram lesões leves e se encontram em condição estável. Ambos os barcos informaram estar navegando com segurança. O incidente se encontra, atualmente, sob investigação", acrescentou o Comando Sul.