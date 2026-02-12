Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Militar americano é declarado morto após cair de navio no Caribe

AFP
AFP
Um fuzileiro naval dos Estados Unidos designado para um navio de guerra no Caribe caiu no mar no início de fevereiro e foi declarado morto, informaram fontes militares nesta quinta-feira (12).

Além disso, uma colisão entre dois barcos da flotilha naval americana mobilizada na região deixou dois feridos.

O governo de Donald Trump tem mobilizado, desde agosto de 2025, uma enorme força naval no Caribe, mas as baixas americanas durantes suas operações na região têm sido pouco comuns.

O fuzileiro naval —cabo de primeira classe Chukwuemeka Oforah, de 21 anos— supostamente caiu do "USS Iwo Jima" em 7 de fevereiro e foi declarado morto após "uma extensa operação de busca e resgate, 24 horas por dia, durante 72 horas", indicou o Corpo de Fuzileiros Navais em comunicado.

Em um incidente à parte, o "USS Truxton" e o "USNS Supply" colidiram "durante um reabastecimento em alto-mar" na quarta-feira (11), informou o Comando Sul (SouthCom), responsável pelas forças americanas no Centro e América do Sul, em um comunicado sem especificar onde ocorreu a colisão.

"Dois membros da equipe reportaram lesões leves e se encontram em condição estável. Ambos os barcos informaram estar navegando com segurança. O incidente se encontra, atualmente, sob investigação", acrescentou o Comando Sul.

As operações da flotilha americana no Caribe incluíram ataques contra embarcações supostamente dedicadas ao tráfico de drogas, assim como a apreensão de petroleiros.

Além disso, em 3 de janeiro, as forças americanas atacaram a Venezuela para capturar Nicolás Maduro e sua esposa, Cilia Flores, acusados de narcotráfico em Nova York.

eua

