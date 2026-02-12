México envia ajuda humanitária a Cuba enquanto Chile e Rússia prometem assistência

Dois navios do México atracaram nesta quinta-feira (12) no porto de Havana com mais de 800 toneladas de ajuda humanitária para Cuba, mergulhada em profunda crise econômica agravada por pressões de Washington, enquanto Rússia e Chile prometeram enviar assistência ao país caribenho. A chegada dos navios Papaloapan e Isla Holbox, enviados pelo governo da presidente esquerdista Claudia Sheinbaum, ocorre enquanto o México negocia um eventual fornecimento de petróleo à ilha sem ser sancionado pelos Estados Unidos, que ameaçaram impor tarifas ao país que lhe forneça hidrocarbonetos.

Segundo o governo mexicano, as embarcações transportaram 814 toneladas de leite líquido e em pó, produtos cárneos, biscoitos, feijão, arroz e itens de higiene pessoal.

No México ainda restam "mais de 1.500 toneladas de leite em pó e feijão pendentes de envio" à ilha, informaram autoridades mexicanas. "O México sempre foi um país solidário com Cuba", declarou à AFP a cubana Marila García, de 52 anos. A mulher, que caminhava pela orla do Malecón de Havana, lembrou que o México "foi o único país" que manteve relações quando Cuba foi expulsa da Organização dos Estados Americanos (OEA), em 1962.

O pescador Eliécer Rodríguez, de 34 anos, destacou, por sua vez, que, diante das pressões de Washington, "o único" país "que está respondendo agora é o México". "Sempre foi fiel", afirmou. Sob embargo dos Estados Unidos desde 1962, Havana acusa o presidente Donald Trump de querer "asfixiar" a economia da ilha, onde desde segunda-feira entrou em vigor um pacote de medidas de emergência, como o racionamento de gasolina, a semana de trabalho de quatro dias nas administrações públicas, o teletrabalho e as aulas universitárias a distância. A escassez de combustível também levou "à redução do pessoal presencial em hospitais e policlínicas", assim como "da atividade cirúrgica", explicou na segunda-feira o ministro da Saúde, José Ángel Portal.

- Assistência do Chile e da Rússia - No Chile, o governo do presidente Gabriel Boric confirmou nesta quinta-feira que pretende enviar ajuda humanitária a Cuba, "levando em conta a dramática situação que está vivendo" e "independentemente das características políticas que possa ter seu regime". "É uma ajuda de caráter monetário, que realmente ninguém poderia questionar", declarou à imprensa o chanceler Alberto Van Klaveren, sem detalhar o valor.

Enquanto isso, o jornal russo Izvestia informou nesta quinta-feira que a Rússia poderia fornecer petróleo a Cuba, seu aliado estratégico no Caribe, como parte de sua assistência "humanitária". "Até onde sabemos, espera-se que a Rússia em breve forneça petróleo e derivados de petróleo a Cuba como ajuda humanitária", afirmou o Ministério do Desenvolvimento Econômico de Moscou, citado pelo jornal. Na segunda-feira, o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, denunciou as "medidas asfixiantes" dos Estados Unidos contra a ilha, que enfrenta uma situação "realmente crítica".