Mais de 7 mil pessoas morreram no Irã em repressão a protestos, diz grupo de ativistas

Um grupo de ativistas baseado nos Estados Unidos informou nesta quinta-feira (12) que 7.002 pessoas morreram em decorrência da repressão aos protestos no Irã, no mês passado. O regime iraniano, por sua vez, afirma que 3.117 pessoas morreram nas manifestações.

A Agência de Notícias de Ativistas de Direitos Humanos, responsável pelo balanço, conta com uma rede de colaboradores no Irã para confirmar os registros de óbitos.