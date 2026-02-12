Lucas Pinheiro Braathen quer deixar sua marca dentro e fora das pistas de esqui

Dizer que Lucas Pinheiro Braathen se destaca no mundo do esqui alpino é um eufemismo: personalidade forte e talento versátil, o brasileiro será uma das principais atrações das modalidades técnicas nos Jogos Olímpicos de Milão-Cortina 2026, determinado a deixar sua marca dentro e fora das pistas. Apesar de ter conquistado a Copa do Mundo de slalom em 2023 e seis vitórias no circuito mundial, Lucas é (por enquanto) mais conhecido pelo público em geral por seu estilo extravagante do que por seus resultados.

É impossível falar de sua carreira sem mencionar as duas reviravoltas dramáticas que a marcaram: sua decisão de se aposentar em 2023, com apenas 23 anos, e seu retorno alguns meses depois, após abandonar a Noruega para representar o Brasil, país de sua mãe.

E daí que isso significa que ele não tem mais os mesmos recursos na federação brasileira como tinha na poderosa federação norueguesa? Que assim seja, explicou ele em entrevista à AFP em setembro do ano passado. "Sempre foi meu sonho trilhar o meu próprio caminho. Porque sei que meu caminho é diferente do da maioria dos esquiadores", disse Lucas na Semana de Moda de Milão. - "Curador da minha equipe" -

"Não se pode esperar um resultado diferente se você fizer o que todo mundo faz (...) Essa é a realidade que eu vivo agora. Sou o curador da minha equipe, dos nossos valores e estou em colaboração com a minha equipe. Agora faço parte da conversa, faço parte da construção dela. Simplesmente não estou me conformando com as abordagens de outras pessoas", comemorou o esquiador de 25 anos, nascido em Oslo. E essa nova abordagem está funcionando. No dia 16 de novembro, ele venceu o slalom em Levi (Finlândia), tornando-se o primeiro brasileiro a vencer uma etapa da Copa do Mundo de esqui alpino. Ele chega aos Jogos de Milão-Cortina para as provas de slalom gigante no sábado e de slalom na segunda-feira na segunda posição na classificação geral da Copa do Mundo e como número 2 do mundo no slalom.

Seu objetivo agora é conquistar um título em um evento importante, algo que ele nunca conseguiu em suas duas participações no Campeonato Mundial e nos Jogos Olímpicos (abandonos nas provas de slalom e slalom gigante em 2022). "Nos Jogos Olímpicos, assim como em um campeonato mundial, são os detalhes que fazem a diferença. Em um contexto como este, tudo é importante e eu estava precisando da última peça do quebra-cabeça", acredita Lucas. Ao se libertar das restrições norueguesas, o fenômeno, um ícone da moda que também está muito ocupado fora das pistas com a Octo, sua marca de beleza recém-lançada, acredita ter encontrado a peça que faltava.

Ele também encontrou o apoio, inesperado e vindo de longe, de um país inteiro onde o futebol é o rei indiscutível dos esportes. - Primeira medalha do Brasil? - "Não importa o esporte que você pratique, se você carregar a bandeira e almejar vitórias, os brasileiros estarão com você", diz o esquiador, que após o divórcio dos pais passou parte da infância em São Paulo.