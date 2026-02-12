Líderes da UE se reúnem para combater a pressão da Rússia, China e Trump

Líderes de toda a União Europeia (UE) estão reunidos nesta quinta-feira, 12, em um castelo belga, enquanto o bloco de 27 nações enfrenta o antagonismo do presidente dos EUA, Donald Trump, táticas econômicas agressivas da China e ameaças híbridas da Rússia - desafios que levaram a uma reconsideração da abordagem europeia em relação à diplomacia e ao comércio.

"Todos sabemos que precisamos mudar de rumo, e todos sabemos a direção", disse o primeiro-ministro belga, Bart De Wever, em uma reunião com alguns líderes europeus na quarta-feira, 11. "No entanto, às vezes parece que estamos na ponte de comando do navio, olhando para o horizonte sem poder tocar no leme".