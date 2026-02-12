Líder do Vietnã viajará aos EUA para reunião do 'Conselho da Paz' de Trump

O líder vietnamita To Lam viajará aos Estados Unidos na próxima semana para participar de uma reunião do "Conselho da Paz", impulsionado pelo presidente Donald Trump, disseram à AFP duas fontes familiarizadas com a visita. Lam foi reeleito secretário-geral do Partido Comunista do Vietnã em janeiro, após lançar amplas reformas voltadas para o crescimento, que seus assessores descrevem como uma "revolução".

O líder aceitou o convite de Trump para se juntar ao "Conselho da Paz" como membro fundador, anunciou o Ministério das Relações Exteriores no mês passado.