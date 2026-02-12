Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Líder do Vietnã viajará aos EUA para reunião do 'Conselho da Paz' de Trump

Líder do Vietnã viajará aos EUA para reunião do 'Conselho da Paz' de Trump

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O líder vietnamita To Lam viajará aos Estados Unidos na próxima semana para participar de uma reunião do "Conselho da Paz", impulsionado pelo presidente Donald Trump, disseram à AFP duas fontes familiarizadas com a visita. 

Lam foi reeleito secretário-geral do Partido Comunista do Vietnã em janeiro, após lançar amplas reformas voltadas para o crescimento, que seus assessores descrevem como uma "revolução". 

O líder aceitou o convite de Trump para se juntar ao "Conselho da Paz" como membro fundador, anunciou o Ministério das Relações Exteriores no mês passado. 

O conselho foi idealizado por Trump como um mecanismo para supervisionar o cessar-fogo em Gaza e a reconstrução pós-guerra do território palestino. 

Agora, o mandato do conselho — presidido por Trump — foi ampliado para abranger a resolução de conflitos armados em todo o mundo, o que, segundo críticos, pode transformá-lo em um órgão rival das Nações Unidas. 

Entre os outros líderes que participarão da reunião estão o presidente argentino, Javier Milei, e o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, ambos aliados de Trump. A primeira reunião está marcada para 19 de fevereiro em Washington.

bur-tym/ceg/an/erl/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar