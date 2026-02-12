Kin Jong-un deve designar filha como futura líder da Coreia do Norte, diz agência de Seul

A agência de espionagem da Coreia do Sul informou aos parlamentares nesta quinta-feira, 12, acreditar que a filha adolescente do líder norte-coreano Kim Jong-Un está próxima de ser designada como futura líder do país, enquanto ele se move para estender a dinastia familiar para uma quarta geração. A avaliação do Serviço Nacional de Inteligência (NIS) ocorre no momento em que a Coreia do Norte se prepara para realizar sua maior conferência política ainda neste mês, na qual se espera que Kim apresente suas principais metas de política para os próximos cinco anos e tome medidas para reforçar seu controle autoritário.

Em uma reunião a portas fechadas, autoridades do NIS disseram que estão monitorando de perto se a filha de Kim, que se acredita se chamar Kim Ju Ae e ter cerca de 13 anos, aparecerá com ele diante de milhares de delegados no próximo Congresso do Partido dos Trabalhadores, afirmou o parlamentar Lee Seong Kweun, que participou do encontro.

Aparecendo em público pela primeira vez em um teste de míssil de longo alcance em novembro de 2022, Kim Ju Ae desde então acompanha o pai em um número crescente de eventos, incluindo testes de armas, desfiles militares e inaugurações de fábricas. Ela viajou com ele a Pequim em setembro passado para a primeira cúpula de Kim com o líder chinês Xi Jinping em seis anos, à margem de um evento da Segunda Guerra Mundial. As especulações sobre seu futuro político se intensificaram no mês passado, quando ela acompanhou os pais em uma visita de Ano-Novo ao Palácio do Sol de Kumsusan, em Pyongyang, um mausoléu familiar sagrado que exibe os corpos embalsamados de seu avô e bisavô, líderes da primeira e segunda gerações do país. Alguns especialistas viram a visita como o sinal mais claro até agora de que ela está posicionada para ser herdeira de seu pai, de 42 anos. Autoridades sul-coreanas inicialmente expressaram dúvidas de que ela pudesse ser escolhida como líder norte-coreana, citando a cultura profundamente conservadora do país e a tradição de liderança dominada por homens. Mas suas aparições cada vez mais proeminentes na mídia estatal levaram a uma reavaliação.

Em sua avaliação anterior sobre o status de Kim Ju Ae, em setembro, o NIS disse aos parlamentares que a decisão de Kim Jong-Un de levá-la na viagem à China provavelmente fazia parte de um esforço para construir uma "narrativa" que possivelmente preparasse o caminho para sua sucessão. "No passado, o NIS descreveu Kim Ju Ae como estando em meio a um 'treinamento de sucessora'. O que foi notável hoje é que eles usaram o termo 'estágio de designação como sucessora', uma mudança bastante significativa", disse Lee. Segundo o parlamentar, a agência citou sua presença crescente em eventos militares de alto perfil, sua inclusão na visita familiar a Kumsusan e sinais de que Kim Jong-Un estaria começando a buscar sua opinião sobre certos assuntos de política.

Pouco se sabe sobre a filha de Kim Apesar de sua visibilidade crescente na propaganda, a mídia estatal norte-coreana nunca publicou o nome da filha de Kim Jong-Un, referindo-se a ela apenas como sua filha "respeitada" ou "mais amada". A crença de que ela se chama Kim Ju Ae baseia-se em um relato do ex-astro da NBA Dennis Rodman, que afirmou ter segurado a filha bebê de Kim durante uma viagem a Pyongyang em 2013. Autoridades de inteligência sul-coreanas acreditam que ela nasceu naquele ano.

Em 2023, a agência de espionagem sul-coreana disse aos parlamentares que Kim Jong-Un e sua esposa provavelmente também têm um filho mais velho e um terceiro filho mais novo, cujo gênero é desconhecido. Desde sua fundação em 1948, a Coreia do Norte tem sido governada por membros homens da família Kim, começando com o fundador do país, Kim Il Sung, seguido por seu filho, Kim Jong-Il. Kim Jong-Un tinha apenas 26 anos quando foi oficialmente nomeado herdeiro em uma conferência do partido em 2010, dois anos depois de Kim Jong-Il sofrer um derrame debilitante. Após a morte do pai, em dezembro de 2011, ele foi abruptamente lançado ao poder com relativamente pouca preparação.