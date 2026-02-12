Japão confirma apreensão de barco pesqueiro chinês e detenção de capitão

As autoridades japonesas apreenderam um barco pesqueiro chinês e detiveram seu capitão, informou, nesta sexta-feira (13, data local), a agência pesqueira de Tóquio, uma medida que provavelmente aumentará ainda mais as tensões com Pequim. "O capitão da embarcação recebeu ordem de parada para inspeção por um fiscal de pesca, mas desobedeceu à ordem e fugiu. Consequentemente, o capitão foi preso", disse a autoridade em comunicado.

O incidente ocorreu na quinta-feira, dentro da zona econômica exclusiva (ZEE) do Japão, na costa da prefeitura de Nagasaki, segundo a nota.