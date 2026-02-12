Irã demite diretor de canal após frase contra o líder supremo em transmissão ao vivo

A televisão estatal iraniana anunciou a demissão do diretor de um canal regional, após um jornalista falar no ar uma frase hostil ao guia supremo, Ali Khamenei, algo que posteriormente atribuiu a um “lapso”. O incidente ocorreu na quarta-feira (11) durante a cobertura das celebrações do 47º aniversário da Revolução Islâmica na província de Sistão-Baluchistão (sudeste).

O jornalista Musab Rasulizad descrevia ao vivo o fluxo de partidários do poder e repetia os slogans entoados pela multidão, entre eles “Allah Akbar” (Deus é grande). Em seguida, continuou com um “Morte a Khamenei”, em vez “Morte aos Estados Unidos” ou “Morte a Israel”, expressões habituais nesse tipo de concentração.

Depois, apresentou desculpas em um vídeo no qual mencionou um “lapso” e um “erro”, e denunciou que o incidente foi aproveitado pelos “contrarrevolucionários”. O diretor de programação foi demitido imediatamente, informou a televisão estatal, que falou em “um erro ocorrido na rede”. “O operador de transmissão e o responsável pela emissão” foram suspensos, enquanto “outros membros da equipe considerados responsáveis foram enviados a uma comissão disciplinar”, especificou.