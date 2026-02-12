Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Influenciadora de gastronomia morre após comer caranguejo venenoso nas Filipinas

Autor Agência Estado
A influenciadora gastronômica Emma Amit, de 51 anos, morreu nas Filipinas após comer um caranguejo venenoso, de uma espécie conhecida localmente como "caranguejo-do-diabo". Ela morreu no dia 6 de fevereiro e o caso passou a repercutir na imprensa internacional nesta quinta-feira, 12.

Amit chegou a gravar vídeos para as redes sociais enquanto comia o caranguejo. As imagens mostram a mulher e amigos pegando e comendo os crustáceos enquanto cozinhava frutos do mar em uma panela com leite de coco.

Segundo o jornal The Philippine Star, depois que voltou para casa, Emma desmaiou devido à presença de toxinas no corpo. Enquanto ela convulsionava, vizinhos a levaram às pressas para o hospital local. A mulher faleceu após dois dias de internação.

Segundo relatos de moradores, o consumo do caranguejo é proibido por ser perigoso. Exames indicaram que neurotoxinas haviam entrado na corrente sanguínea de Emma.

Laddy Gemang, chefe da vila local, afirmou que ficou surpreso com a morte, já que Emma e o marido eram pescadores experientes e provavelmente conheciam o perigo da espécie. "Isso é muito triste, porque eles deveriam saber. Ela e o marido vivem do mar. Eu sei que conhecem esse caranguejo perigoso. Então por que ela comeu? É isso que me confunde", disse.

Autoridades locais monitoram os amigos de Emma que também teriam comido o caranguejo, e apelaram especialmente aos influenciadores para que não arrisquem as próprias vidas apenas para terem mais visualizações nas redes sociais.

