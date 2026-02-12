Influenciadora de gastronomia morre após comer caranguejo venenoso nas Filipinas

Amit chegou a gravar vídeos para as redes sociais enquanto comia o caranguejo. As imagens mostram a mulher e amigos pegando e comendo os crustáceos enquanto cozinhava frutos do mar em uma panela com leite de coco.

A influenciadora gastronômica Emma Amit, de 51 anos, morreu nas Filipinas após comer um caranguejo venenoso, de uma espécie conhecida localmente como "caranguejo-do-diabo". Ela morreu no dia 6 de fevereiro e o caso passou a repercutir na imprensa internacional nesta quinta-feira, 12.

Segundo o jornal The Philippine Star , depois que voltou para casa, Emma desmaiou devido à presença de toxinas no corpo. Enquanto ela convulsionava, vizinhos a levaram às pressas para o hospital local. A mulher faleceu após dois dias de internação.

Segundo relatos de moradores, o consumo do caranguejo é proibido por ser perigoso. Exames indicaram que neurotoxinas haviam entrado na corrente sanguínea de Emma.

Laddy Gemang, chefe da vila local, afirmou que ficou surpreso com a morte, já que Emma e o marido eram pescadores experientes e provavelmente conheciam o perigo da espécie. "Isso é muito triste, porque eles deveriam saber. Ela e o marido vivem do mar. Eu sei que conhecem esse caranguejo perigoso. Então por que ela comeu? É isso que me confunde", disse.

Autoridades locais monitoram os amigos de Emma que também teriam comido o caranguejo, e apelaram especialmente aos influenciadores para que não arrisquem as próprias vidas apenas para terem mais visualizações nas redes sociais.