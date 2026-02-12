Índia aprova compra de caças Rafale franceses

O Ministério da Defesa da Índia aprovou, nesta quinta-feira (12), a compra de 39 bilhões de dólares (202 bilhões de reais) em equipamentos militares, incluindo caças Rafale franceses, poucos dias antes da visita do presidente francês, Emmanuel Macron, ao país. Uma fonte do Ministério da Defesa disse à AFP que a autorização deu sinal verde para a aquisição de 114 caças Rafale, que serão adicionados às dezenas já em serviço na Força Aérea Indiana (IAF).

Essas compras "fortalecerão significativamente as capacidades de dissuasão da IAF", afirmou o Ministério da Defesa indiano em comunicado.

A aprovação pelo conselho de aquisições de defesa — composto por altos oficiais militares e pelo ministro da Defesa — é um primeiro passo importante para qualquer compra de equipamentos militares no país. "A maioria das aeronaves de combate polivalentes a serem adquiridas será fabricada na Índia", especificou o comunicado. A Índia tem feito esforços significativos na última década para reduzir sua dependência da Rússia, seu principal fornecedor tradicional de equipamentos militares.