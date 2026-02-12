Imagens de iranianas sem véu exibidas pela TV estatal incomodam críticos

A exibição pela TV estatal iraniana de entrevistas com mulheres que não usavam o véu, durante uma passeata para lembrar a Revolução Islâmica, incomodou os críticos do poder clerical, segundo os quais as autoridades agiram com hipocrisia. Desde pouco depois da revolução de 1979, as iranianas são obrigadas a se cobrir em público. Nos últimos meses, multiplicaram-se os casos de mulheres que violam abertamente essa regra, principalmente na capital do país, Teerã.

Durante a passeata anual realizada ontem, que lembrou o 47º aniversário da revolução, a TV estatal exibiu pela primeira vez mulheres que proclamavam apoio às autoridades com a cabeça descoberta. Para os críticos do poder, essa foi uma manobra cínica, após o país ser sacudido nas últimas semanas por protestos duramente reprimidos pelas forças de segurança.

Em uma entrevista que viralizou nas redes sociais, uma mulher sem o véu foi questionada sobre o motivo de ter decidido participar do protesto pela primeira vez. "Diante dos acontecimentos recentes no país, gostaria de dizer que a resistência segue viva em nome do Irã e em nossos corações", respondeu. Quando perguntada se tinha uma mensagem para os inimigos do Irã, a mulher, que não foi identificada, respondeu: "Ou a morte ou a pátria." Diversas entrevistas semelhantes foram feitas na manifestação em Teerã, que foi marcada, como de costume, por palavras de hostilidade contra os Estados Unidos.