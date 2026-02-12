Iga Swiatek cai nas quartas de final do WTA 1000 de Doha

A tenista polonesa Iga Swiatek, número 2 do mundo, se despediu do WTA 1000 de Doha nas quartas de final, ao ser derrotada pela grega Maria Sakkari (N.52) nesta quinta-feira (12).

Sakkari fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 2-6, 6-4 e 7-5, em duas horas e 28 minutos.