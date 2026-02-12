Governo Trump se prepara para revogar texto-base das normas climáticas dos EUA

O presidente Donald Trump pretende revogar nesta quinta-feira (12) um texto que serve de base para o combate às emissões de gases de efeito estufa nos Estados Unidos, em uma guinada radical à qual cientistas e ambientalistas se opõem. A mudança, que muito provavelmente será contestada na Justiça, representará um duro golpe para a ação climática do país, principal emissor histórico de poluentes.

"Esta será a maior ação de desregulamentação da história dos Estados Unidos e economizará ao povo americano 1,3 trilhão de dólares (R$ 6,80 trilhões) em regulamentações asfixiantes", afirmou na terça-feira (10) a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt.

Trump deve anunciar a medida nesta quinta-feira ao lado de Lee Zeldin, diretor da Agência de Proteção Ambiental (EPA, na sigla em inglês). Chamado de "Determinação de Periculosidade", o texto-base foi adotado em 2009 pela EPA, durante o governo do democrata Barack Obama. Ele estabelece que seis gases de efeito estufa - incluindo o dióxido de carbono e o metano - são prejudiciais à saúde e, portanto, se enquadram na categoria de poluentes regulados pela agência federal.

O texto abriu caminho legal para diversas normas destinadas a limitar as emissões dessas substâncias, começando pelas emissões de caminhões e automóveis. Sua revogação eliminará a fundamentação da EPA para editar essas regras e permitirá ao governo Trump anulá-las com mais facilidade. Espera-se que o anúncio desta quinta-feira também inclua a revogação das normas sobre emissões de gases de efeito estufa para automóveis.