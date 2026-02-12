Fronteira terrestre entre Quênia e Somália será reaberta em abril após 15 anos de fechamento

A fronteira terrestre entre Quênia e Somália, fechada há 15 anos devido a repetidos ataques do grupo armado islamista Al-Shabaab, será reaberta em abril, anunciou nesta quinta-feira (12) o presidente queniano, William Ruto.

"É inaceitável que nossos compatriotas quenianos em Mandera permaneçam isolados de suas famílias e vizinhos na Somália devido ao prolongado fechamento da passagem de fronteira de Mandera", publicou Ruto em sua conta no Facebook, acrescentando: "Reabriremos a passagem de fronteira em abril".