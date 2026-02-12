Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

França aposta em setor nuclear para abandonar combustíveis fósseis

Autor AFP
Tipo Notícia

O governo francês apresentou nesta quinta-feira (12) a nova estratégia energética, que confirma o relançamento da energia nuclear para a próxima década com o objetivo de usar menos combustíveis fósseis importados e descarbonizar o consumo elétrico.

O presidente da França, Emmanuel Macron, havia anunciado em 2022 o "renascimento" do setor nuclear para alcançar a neutralidade do carbono até 2050, uma virada em relação à estratégia utilizada entre 2019 e 2024, que previa o fechamento de 14 reatores.

O novo plano para 2026-2035 prevê uma "otimização" do atual parque nuclear, composto por 57 reatores, e a construção de seis novos, embora considere construir mais oito.

O objetivo é que os consumidores deixem de utilizar petróleo e gás em seu consumo elétrico. Mas a estratégia confirma um desdobramento menor da energia eólica terrestre e da solar, que costumam gerar rejeição por seu impacto visual. 

O primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu, defendeu que o projeto é fundamental para evitar a dependência de outros países em combustíveis fósseis. 

O petróleo e o gás ainda representam 60% do consumo energético da França e custaram ao país 64 bilhões de euros (R$ 411 bilhões, na cotação da época) em importações em 2024. 

Além disso, estes combustíveis alimentam o aquecimento global e mantêm o país dependente de outras nações, incluindo Rússia e Estados Unidos.

Segundo o plano, o objetivo é que, até 2023, não mais de 40% da energia consumida seja baseada em combustíveis fósseis.

Entretanto, o uso da energia nuclear como alternativa é polêmico, e muitos grupos ambientalistas advertem para os riscos de segurança e para a eliminação dos resíduos nucleares. 

A França publicou, em dezembro, um novo plano para alcançar a neutralidade de carbono até 2050. O objetivo é pôr fim ao uso do petróleo entre 2040 e 2045 e ao gás fóssil, até 2050.

