Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Finlândia exclui treinador da delegação olímpica por consumo de álcool

Finlândia exclui treinador da delegação olímpica por consumo de álcool

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O treinador principal da equipe finlandesa de salto de esqui, Igor Medved, foi excluído dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina por violar as regras sobre "consumo de álcool" no evento, anunciou nesta quinta-feira (12) o Comitê Olímpico Finlandês.

"Não temos tolerância zero ao álcool. O que temos é tolerância zero na torre do trampolim e durante os treinamentos; fora disso, não temos tolerância zero", disse à AFP o chefe da delegação olímpica do país nórdico, Janne Hanninen.

O incidente envolvendo Medved não aconteceu "no âmbito de um treino", completou.

Em uma declaração publicada pelo Comitê Olímpico Finlandês, Igor Medved disse que "lamenta muito".

"Peço desculpas a toda a equipe finlandesa, aos atletas e aos torcedores", afirmou.

Seu auxiliar, Lasse Moilanen, assumirá a coordenação técnica da equipe de salto de esqui da Finlândia em Milão-Cortina.

ank/po/nzg/ef/dr/pm/fp-jc

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar