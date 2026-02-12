Ex-ministro conservador francês anuncia candidatura à presidência

O líder conservador Bruno Retailleau anunciou, nesta quinta-feira (12), sua candidatura à eleição presidencial do próximo ano, após ganhar popularidade como um duro ministro do Interior entre 2024 e 2025. O anúncio foi feito numa carta enviada aos parlamentares de seu partido, Os Republicanos (LR), que já esteve no poder com os presidentes conservadores Jacques Chirac e Nicolas Sarkozy.

“Chegou o momento de nossa família política indicar aos franceses um novo caminho, centrado na ordem, na prosperidade e no orgulho francês”, escreveu na carta, à qual a AFP teve acesso.