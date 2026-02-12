EUA e Taiwan assinam acordo para reduzir tarifas e aumentar investimento

Os Estados Unidos e Taiwan assinaram oficialmente nesta quinta-feira (12) um acordo comercial anunciado em meados de janeiro para reduzir as tarifas sobre produtos da ilha, informou em comunicado o Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês). O anúncio do USTR formaliza um acordo que reduz as tarifas de muitas exportações taiwanesas de 20% para 15% e impulsiona o investimento da ilha em produtos norte-americanos.

O pacto comercial desta quinta-feira, que precisa ser aprovado pelo Legislativo taiwanês, "eliminará as barreiras tarifárias e não tarifárias enfrentadas pelas exportações dos Estados Unidos para Taiwan", afirmou em comunicado Jamieson Greer, representante de Comércio dos Estados Unidos.