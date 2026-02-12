Esquerda e direita chegam a acordo para governar região de Bruxelas após paralisação

Sete partidos de esquerda e direita alcançaram um acordo de governo para a região de Bruxelas, encerrando um impasse que se prolongou por um ano e oito meses, anunciaram as legendas nesta quinta-feira (12). A menor das três regiões do Estado federal belga, Bruxelas capital — que tem 1,2 milhão de habitantes — está mergulhada em uma crise política e financeira desde que as eleições de junho de 2024 não determinaram um vencedor claro.

Georges-Louis Bouchez, líder do maior partido da capital, o MR de centro-direita, publicou no X uma imagem de uma chaminé expelindo fumaça branca, com a mensagem "Bruxelas vence!".

A complexa estrutura institucional de Bruxelas, que reflete sua condição de única região bilíngue em um país dividido entre um norte flamengo e um sul francófono, foi um fator que complicou as negociações da coalizão. Para assumir um governo, era necessário obter a maioria nos dois grupos linguísticos do Parlamento local, cada um dos quais pertence a partidos diferentes. O primeiro-ministro belga, Bart De Wever, expressou sua frustração esta semana, afirmando que era hora de reformar o complexo sistema político e que o impasse estava prejudicando a reputação do país.