'Escolas deveriam ser seguras': canadenses lamentam vítimas de ataque a tiros

Ao cair da noite de quarta-feira (10) na localidade canadense de Tumbler Ridge, centenas de pessoas se reuniram na praça principal para acender velas em memória das vítimas de um dos ataques a tiros mais graves que o país já sofreu. Assim que a cerimônia terminou e sob um frio cada vez mais intenso, os presentes colocaram suas velas ao pé de uma grande árvore, onde estavam expostas as fotografias de várias vítimas. Muitas pessoas soluçavam, e uma adolescente repetia "não é justo" enquanto chorava.

A polícia identificou a agressora como Jesse Van Rootselaar, uma mulher transgênero de 18 anos com histórico de problemas de saúde mental. Ela tirou a própria vida depois de atirar contra a mãe e o meio-irmão em uma residência, e depois contra outras seis pessoas — incluindo cinco menores — na escola local de ensino médio.

Mais de 20 pessoas também ficaram feridas, algumas seguem entre a vida e a morte. A polícia ainda não determinou o motivo do ataque. Na vigília, o prefeito da pequena cidade de 2.400 habitantes, Darryl Krakowka, insistiu que a comunidade deve permanecer unida. "Somos como uma grande família", disse à multidão. "Se você precisa de um abraço, estenda a mão. Aproxime-se do seu vizinho", acrescentou. Ataques a tiros em escolas são pouco frequentes no Canadá, em comparação com o vizinho Estados Unidos.

Ainda assim, esta tragédia é uma das mais violentas do país, após um atentado em 2020 na Nova Escócia que tirou 22 vidas e levou à proibição de fuzis de assalto. - "Escolas deveriam ser seguras" - "Escolas deveriam ser seguras", afirmou à AFP durante a vigília Gigi Rejano, que trabalha em um restaurante local, e pediu que, daqui para frente, a entrada do estabelecimento escolar seja vigiada.