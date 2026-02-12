Enviado especial de Trump a Minneapolis anuncia fim de operação especial anti-imigração

O czar da fronteira do presidente dos EUA, Donald Trump, Tom Homan, que foi enviado com urgência a Minneapolis, disse nesta quinta-feira (12) que a operação especial contra imigrantes "será concluída" em breve.

"Propus, e o presidente Trump concordou, que esta operação especial seja concluída" no estado de Minnesota, disse Homan em uma coletiva de imprensa na capital do estado, Minneapolis.