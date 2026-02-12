Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Diocese do Brooklyn vai iniciar mediação para indenizar vítimas de abuso nos EUA

Autor AFP
Tipo Notícia

A diocese do Brooklyn, em Nova York, anunciou nesta quinta-feira (12) que vai iniciar um processo de mediação para resolver mais de mil denúncias de abuso sexual envolvendo membros da Igreja Católica dos Estados Unidos.

A diocese, que inclui o distrito do Queens, enfrenta cerca de 1,1 mil processos, alguns deles impulsionados por uma lei nova-iorquina de 2019, que suspendeu o prazo de prescrição para denúncias de agressão sexual e estupro, o que levou a um aumento das acusações.

Em carta publicada no site da diocese, o bispo Robert Brennan afirma que foram pagos desde 2017 mais de US$ 100 milhões (R$ 517 milhões, na cotação atual) a mais de 500 vítimas. Ele anunciou a intenção de buscar "um acordo global" para outras 1,1 mil vítimas.

"Vamos nos esforçar para resolver com rapidez todas as reclamações que o exigirem, a fim de evitar o tempo, os custos e a carga emocional que julgamentos individuais implicariam", ressaltou Brennan. O juiz aposentado Daniel Buckley será o mediador do processo.

No ano passado, a arquidiocese de Nova York, que inclui Manhattan, anunciou a criação de um fundo de US$ 300 milhões (R$ 1,5 bilhão) para indenizar vítimas de abuso sexual que apresentaram denúncias contra a Igreja. "Para facilitar essa resolução global, a diocese está cortando gastos e reservando fundos significativos para indenizar as vítimas-sobreviventes", indicou Brennan.

Os esforços da Igreja para indenizar as vítimas de abuso têm sido inconsistentes, com programas e pagamentos que variam ao redor do mundo. 

Nos Estados Unidos, onde a crise veio à tona em 2002, os processos e planos de indenização custaram bilhões de dólares à Igreja, o que levou dioceses a pedir proteção contra falência.

Seis das oito dioceses católicas do estado de Nova York declararam falência nos últimos anos, segundo o jornal The New York Times.

