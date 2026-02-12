Coreia do Norte alerta para 'resposta terrível' em caso de nova incursão de drone do Sul

A Coreia do Norte ameaçou, nesta sexta-feira (13, data local), com uma "resposta terrível", se ocorrer outra incursão com drones do Sul, segundo a agência de notícias oficial norte-coreana KCNA. A advertência se deu depois que a polícia da Coreia do Sul realizou batidas na agência de inteligência nacional e em outros 18 lugares de interesse, como parte de uma investigação sobre a incursão de um drone de vigilância, em janeiro, em território norte-coreano, perto do centro industrial de Kaesong.

"Advirto de antemão que o ressurgimento de provocações como a violação da soberania inalienável da RPDC [República Popular e Democrática da Coreia, o nome oficial da Coreia do Norte] provocará, sem dúvida, uma resposta terrível", disse Kim Yo Jong, a poderosa irmã do líder norte-coreano Kim Jong Un, em um comunicado difundido pela KCNA.

Embora tenha reconhecido que a Coreia do Sul deu passos "sensatos" em resposta à incursão, Kim Yo Jong disse que a violação da soberania da Coreia do Norte era inaceitável, sem importar as circunstâncias. "Não nos interessa quem seja o verdadeiro responsável pela infiltração de drones no espaço aéreo da RPDC, nem se é um indivíduo ou uma organização civil", afirmou. O presidente sul-coreano, Lee Jae Myung, prometeu acabar com os sobrevoos de artefatos não tripulados na zona fronteiriça que foram estabelecidos no mandato de seu antecessor.